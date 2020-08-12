» صورة نادرة لشيخ الأزهر في طفولته

12 أغسطس 2020 - 06:47 م

‏‏‏‏‏‏‏‏‏يظل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، محط اهتمام وتقدير جميع المسلمين، نظرًا لمكانته التي يقدرها العالم، كما يهتم الجميع بمعرفة جوانب حياته الشخصية وكيف كانت طفولته.

ونشر الشيخ حازم خليل غريب ، إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الشربتلي ـ بالقاهرة الجديدة، صورة نادرة من طفولة "الطيب"، حيث بدا فيها مرتديًا نظارة والزي الأزهري، ويبدو أنه كان في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

وعلق الشيخ حازم على الصورة بالقول ": الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى طفولته".

وانتشرت الصورة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها البعض مشيدين بالإمام الطيب والهيئة التي ظهر عليها عندما كان طفلًا يدرس في أحد المعاهد الأزهرية.



الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى طفولته pic.twitter.com/Xfrfi0guUy — hazem gharib (@hazemgharib1) August 12, 2020