» اسكتلندا.. حادث قطار يودي بحياة 3 أشخاص

أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، صباح اليوم الأربعاء.





وأكدت شرطة النقل البريطانية في بيان لها أن الحادث حصل في الساعة 09.43 من صباح اليوم قرب مدينة ستونهاون، مشيرة إلى أن القطار المنكوب كان في طريقه من أبردين إلى غلاسكو.





وذكرت الشرطة أن أحد المتوفين جراء الحادث هو سائق القطار المنكوب، مؤكدة أن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفيات إثر الحادث وجروحهم ليست خطرة.





وقدمت الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستارجن، أخلص تعازيها إلى من فقدوا ذويهم جراء الحادث المأساوي، مضيفة أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في موقع الحادث.



