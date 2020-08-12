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اسكتلندا.. حادث قطار يودي بحياة 3 أشخاص

عرب وعالم

قطار
قطار

الطيب حسين

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أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، صباح اليوم الأربعاء.


وأكدت شرطة النقل البريطانية في بيان لها أن الحادث حصل في الساعة 09.43 من صباح اليوم قرب مدينة ستونهاون، مشيرة إلى أن القطار المنكوب كان في طريقه من أبردين إلى غلاسكو.

وذكرت الشرطة أن أحد المتوفين جراء الحادث هو سائق القطار المنكوب، مؤكدة أن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفيات إثر الحادث وجروحهم ليست خطرة.

وقدمت الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستارجن، أخلص تعازيها إلى من فقدوا ذويهم جراء الحادث المأساوي، مضيفة أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في موقع الحادث.

في وقت سابق من اليوم، وصفت ستارجن ما حصل بأنه "حادث في غاية الخطورة"، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت حالة "حادثة كبرى".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن القطار المنكوب مؤلف من ست عربات وكان على متنها 12 شخصا منهم ستة ركاب وستة موظفين، مضيفة أنه سقط من فوق سد نتيجة لانزلاق ترابي ناجم عن أمطار ورياح قوية شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة.

وحسب تقارير صحفية، وصلت ما لا يقل عن 30 سيارة طوارئ ومروحية إسعاف إلى موقع الحادث، مع تداول مقاطع فيديو تظهر عمود دخان يتصاعد فوق منطقة حرجية انتشرت فيها أنقاض القطار.


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