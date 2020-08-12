مفاجأة.. رمضان صبحي ينتقل لبيراميدز

فجر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أن اللاعب رمضان صبحي أبلغ إدارة القلعة الحمراء برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز.



وذكر توفيق أن صبحي أبغ الإداغر أيضًا بعدم التوقيع للأحمر على عقد جديد، ويأتي هذا بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد إلى الأهلي في 30 يونيو الماضي.





وعرض الأهلي شراء اللاعب مقابل 2.5 مليون إسترليني، قبل أن يطلب هيدرسفيلد 3.25 مليوناً ليوافق الأهلي في النهاية، ثم تم الاتفاق المالي مع اللاعب والأهلي، قبل قرار اليوم المفاجئ.



