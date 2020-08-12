فيديو.. شاب يختطف طفلة محاولاً هتك عرضها

12 أغسطس 2020 - 07:12 م

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام شخص بمطاردة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات محاولاً اغتصابها في الغابة.





وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، الذي لا تعرفه الشرطة، حاول اغتصاب طفلة في إيفانوفو بعد أن كان يتبعها.





وأشارت إلى أن المتهم طارد الفتاة من جلسة تعليمية خاصة، قبل أن يحاول الإمساك بها.





وتظهر اللقطات المصورة، "الشاذ جنسًيا" مرتديًا الجينز وقميصًا وهو ينظر حوله، ثم يركض وراء الفتاة، وزعم أنه "ارتكب أفعالاً ذات طبيعة جنسية" ضدها.





وتقول الشرطة إن الفتاة تمكنت من الفرار من مكان الحادث والعودة إلى منزلها، لكن الرجل ما زال طليقًا وبدأت الشرطة تحقيقًا.





وتعهد السكان المحليون بتسليم الرجل حيث تبحث الشرطة عن "المعتدي الجنسي"، وسط اتهامات له بأنها أخفقت في التعامل مع التهديد على محمل الجد بعد ورود تقارير عن هجوم ثان وقع مؤخرًا في المنطقة.





ويقال إن الشرطة لديها تقارير متعددة عن الرجل، بنفس الأوصاف، يُزعم أنه هاجم الأطفال الصغار. وقام بمطاردة الأطفال من كلا الجنسين خلال العطلة الصيفية المدرسية في الملاعب المحلية.



