» شاب عشريني يغتصب جارته صاحبة الـ 96 عامًا

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ديجون ديجور لين
ديجون ديجور لين

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اعتقلت الشرطة في ولاية ميتشيجان الأمريكية، رجلاً مشتبهًا في اعتدائه جنسيًا على جارته التي تبلغ من العمر 96 عامًا في منزلها.
واعتقل ديجون ديجور لين ( 25 عامًا) في 4 أغسطس بتهمة الاعتداء على كولونيال سكوير كووبيراتيف في "آن أربور"، وهو مجمع سكني يعيش فيه هو الضحية المسنة، وفقًا لموقع (MLive.com).

وقامت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية التابع لشرطة ولاية ميشيجان بفحص الأدلة في منزل المرأة التي قادهم إلى لين.

وتوجهت الشرطة إلى منزله بعد يوم واحد من الهجوم لتنفيذ أمر تفتيش، لكنه لم يكن في المنزل. وتمكن المحققون من تعقبه في منزل في "بيلفيل"، حيث تم احتجازه.

وذكرت صحيفة "ديترويت فري برس"، أن لين الذي لا يزال محتجزًا في سجن مقاطعة واشتناو متهم بالسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الأولى والاعتداء على منزل من الدرجة الأولى في الهجوم.

والضحية، التي يعرفها جيرانها بأنها امرأة لطيفة ودودة، تواصل التعافي من الهجوم، كما قال الجيران.

وقال الجار بول: "إنه لأمر مدهش. كنت أراها تمشي قبل يوم واحد بالقرب من منطقة المكتب وهي نشطة للغاية". وأشار إلى أن المرأة متحركة "مثل أي شخص في أوائل الستينيات من العمر".

قال بول عن الهجوم: "يجب أن يكون مريضًا أو مختل العقل أو يتعاطى المخدرات".

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