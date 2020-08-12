حقيقة صورة " محمد بن سلمان" بالزي العسكري

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السعودية

الزى العسكري

محمد بن سلمان

صورة

حالة من الجدل أثيرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد تداول صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرتديًا الزي العسكري، على الرغم من عدم التحاقه بالخدمة العسكرية.

وطالب أحد النشطاء في السعودية صفحة "تاريخ آل سعود" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ببيان حقيقة هذه الصورة، حيث قال :" آمل فضلا تزويدنا بمعلومات حول ارتداء الأمير حفظه الله للزي العسكري".

من جانبها ردت صفحة "تاريخ آل سعود"، بتوضيح حقيقة هذه الصورة، وقال :" الصورة غير صحيحة الله يحفظك ولا توجد صور لولي العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بالزي العسكري، والصورة في الأصل لقائد القوات المشتركه الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز #آل_سعود، حفظهما الله ورعاهما".


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