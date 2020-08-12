فيديو لا يصدق: ممرضة ينسكب منها العرق بغزارة

انهمر العرق بغزارة من عاملة رعاية صحية في غرب الصين من داخل بدلتها الخطرة، بعد ساعات طويلة من العمل الطويل في مكافحة فيروس كورونا في ظل حرارة الصيف الشديدة.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بعد أن فرضت السلطات إجراءات "زمن الحرب" للحد من عودة انتشار فيروس كورونا في المنطقة، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وتظهر العاملة الصحية فى اورومتشى في وشينجيانج وهي تحصل على استراحة يوم 8 اغسطس، وهي تشمر ساقها اليمنى من ملابسها الواقية الشخصية، مما يؤدي إلى تدفق سيل من العرق مثل شلال على الأرض، وتكرر الأمر عندما شمرت عن ساق رجلها اليمنى.
وأثار الفيديو موجة من الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم: "لقد دفعني هذا إلى البكاء، شكرًا لكم جميعًا على العمل الجاد، ملائكتنا!".
بينما علق آخر: "يا إلهي، هذا صادم" كل الأطقم الطبية هم أبطالنا الحقيقيون!". ولاحظ معلق ثالث مدى صعوبة العمل في درجات الحرارة الحارقة مع وجود العديد من الطبقات.
ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "جمعية النظافة الصناعية الأمريكية", أن ارتداء بدلة الخطر المتوسطة يمكن أن "يفرض إجهادًا حراريًا يعادل إضافة "11 درجة إلى 20 درجة فهرنهايت.