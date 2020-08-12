زاهي حواس يتغزل في الأهلي ويوجه رسالة للزمالك

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تغزل زاهي حواس وزير الأثار السابق ، في النادي الأهلي خلال افتتاح استاد النادي الجديد مؤكدا أنه مشجع للقلعة الحمراء منذ الصغر.


وقال زاهي حواس خلال القاء كلمته بإفتتاح استاد النادي الأهلي :" الأهلي نادي المبادئ والأخلاق والوطنية وكنت طول عمري معجب بالخطيب".


وتابع:" بفتخر بالأهلي طول عمري ودايما بتفرج على لقاءات الأهلي وهو نادي القرن وأعظم نادي في الدنيا ".



وأتم:" الفراعنة أهلاوية والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر عشان مايزعلوش والتاريخ سيسجل أن الأهلي عنده ستاد رائع ".

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