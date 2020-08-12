ننشر سعر الدولار أمام الجنيه

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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وسجل في بنك " البركة، بلوم" نحو 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ السعر مقابل الجنيه ببتك مصر، 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل نحو 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل  15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

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