» الأرصاد تتوقع عدم حدوث موجات شديدة الحرارة خلال الفترات المقبلة

12 أغسطس 2020 - 10:00 م

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذا التوقيت من العام شيء طبيعي، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة أقل قليلًا من المعدلات الطبيعية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«الفضائية المصرية»، اليوم الأربعاء، أن الأحوال الجوية مستمرة في الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعًا عدم حدوث موجات شديدة الحرارة خلال الفترات المقبلة مقارنة بالأعوام الماضية.



وأوضح أن الشبورة المائية أثناء فترات الصباح الباكر مستمرة خلال الأيام المقبلة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت خلال الفترة الحالية في شمال وجنوب الصعيد، وهو ما يعتبر حول المعدلات الطبيعية.



ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة وبخاصة كبار السن والأطفال، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية، وإضافة إلى شرب المياه بكثرة أثناء التواجد خارج المنزل، مشيرًا إلى ضرورة القيادة بهدوء أثناء تواجد الشبورة المائية على الطرق.

