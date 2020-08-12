» عروس تطالب من المعازيم ارتداء «فساتين مثيرة ورموش مزيفة»

12 أغسطس 2020 - 10:00 م



أثارت عروس ضجة، بسبب قائمة مطالبها التي تشمل ارتداء ضيوفها لرموش اصطناعية وأزياء "أنيقة ومثيرة" وإحضار شواحن هواتف.



شارك أحد الضيوف قائمة المطالب على موقع "فيس بوك"، والتي تطلب من الضيوف "اتخاذ خيارات تبرز سماتك الجسدية بدلاً من محاولة إخفاء السمات التي لا تحبها".



كما تريد العروس من الفتيات والسيدات المدعوات أيضًا أن يقمن بمكياج كامل، بما في ذلك استخدام الرموش الصناعية. وتريد أيضًا تقليم الأظافر بألوان "صافية وطبيعية ودقيقة".



ويُسمح فقط بالفساتين الطويلة بلا أكمام، مع تشجيع النساء على ارتداء الكعب المفتوح.



بالإضافة إلى ذلك، تريد من الضيوف إحضار شاحن هاتف في حقائبهم المسائية أيضًا، بحسب صحيفة "ديلي ستار".



وهناك أيضًا مطلب للسيدات اللائي سيحضرن معهن رجال: "إذا كنت ستحضر موعدًا ذكرًا ، فاطلب منه ارتداء بدلة سوداء".



ثم تختتم قائمة المطالب بالطلب من جميع الضيوف تأكيد جميع تفاصيل ملابسهم، بما في ذلك المجوهرات والإكسسوارات.



يذكر أن هذه ليست العروس الأولى التي أثارت ضجة بشأن التخطيط لحفل زفافها.



إذ سبق في أحد حفلات الزفاف أن تم تصنيف الضيوف إلى فئات A أو B أو C.



وتم إخبار الذين تم تصنيفهم حسب الحرف الأول في الأبجدية بأن لهم الأولوية. وبمجرد أن يتمكن الزوجان من رؤية من انسحب، سيكون هناك مكان للأصدقاء وأفراد الأسرة الذين كانوا في المجموعتين B و C.

