كشف السر الحقيقي وراء انفصال محمد رشاد و مي حلمي

13 أغسطس 2020 - 08:36 ص

كشف محامي شهير أسباب انفصال مطرب شهير عن زوجته الإعلامية بعد شد وجذب .



وقال محمد حلمي - محامي المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي - إن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد العديد من الخلافات التي لا حل لها.



وحذف محمد رشاد صوره مع مي حلمي وسط اندهاش المتابعين الخاصين به.



وكانت مي حلمي أعلنت قبل أيام أن شخصا كان مرتبط بعقد ما مع زوجها قام بالحجز على منزلها بسبب مشاكل قضائية مع زوجها.



وأشارت إلى أن الأموال المحجوز عليها تخصها ولا تخص محمد رشاد ، مؤكدة أن شخص ما ظل يحاربها و زوجها في أكل عيشهما .



وفيما يبدو قرر الطرفان الانفصال بعد كمية المشاكل الناتجة عن هذه الحرب التي تحدثت عنها مي حلمي قبل الانفصال بأسابيع.



ما يدعم ذلك أن رشاد كتب ستوري عبر انستجرام قال فيه: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.

