» فنانة شهيرة باكية: شوفولي فرصة عمل بدل ما أروح لسكة شمال

13 أغسطس 2020 - 08:38 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطعا فيديو لفنانة شهيرة تبكي لعدم وجود فرصة عمل.



وبكت الفنانة شيري مجدي في مقطع فيديو مؤكدة أنها تعاني من مشاكل كبرى منذ 4 أشهر بسبب عدم وجود فرصة عمل.



وقالت في الفيديو الخاص بها: بقالي أربع أشهر في ضيقة كبيرة، ومفيش شغل وكل اللي كلمتهم يساعدوني محدش ساعدني، أنا يتيمة الأب والأم، وعايشة لوحدي ومعنديش حد في حياتي يقف جنبي.



واضافت: أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل، وماكنتش عايزة أخد طريق شمال لأني مش هعرف، أنا كنت بفكر في الانتحار لكن خايفة مش عايزة أموت كده، مش قدامي أي حلول، عمري ما

أذيت حد، وياريت اللي يساعدني من غير ما يحسسني إني قليلة.

