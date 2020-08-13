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علاء مبارك يسخر من دولة عربية: الاحترام مع المحترمين غير كدا مينفعش

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علاء مبارك
علاء مبارك

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علاء مبارك

تهكم علاء - نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك - على دولة قطر بنشر صورة ساخرة.

ونش علاء صورة لشخص يقف على حمار ومكتوب عليها: سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود.

و وضع علاء وشوش ضاحكة على الصورة.

وأضاف ساخرا: ياريت حضرتك توضح لينا مين اللي بيستطلع .

أحد المتابعين قال له: انتم ابن الريس حسني مبارك الله يرحمه ودي مش أخلاق الريس الله يرحمه ولا اخلاقك .

و رد علاء قائلا: الأخلاق والادب والاحترام مع المحترمين ،غير كده ما ينفعش وكله بالادب برضو ، صباح الخير استاذ احمد.


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