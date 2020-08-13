» علاء مبارك يسخر من دولة عربية: الاحترام مع المحترمين غير كدا مينفعش

أحمد عادل شعبان
تهكم علاء - نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك - على دولة قطر بنشر صورة ساخرة.
ونش علاء صورة لشخص يقف على حمار ومكتوب عليها: سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود.
و وضع علاء وشوش ضاحكة على الصورة.
وأضاف ساخرا: ياريت حضرتك توضح لينا مين اللي بيستطلع .
أحد المتابعين قال له: انتم ابن الريس حسني مبارك الله يرحمه ودي مش أخلاق الريس الله يرحمه ولا اخلاقك .
و رد علاء قائلا: الأخلاق والادب والاحترام مع المحترمين ،غير كده ما ينفعش وكله بالادب برضو ، صباح الخير استاذ احمد.
August 13, 2020
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