» علاء مبارك يسخر من دولة عربية: الاحترام مع المحترمين غير كدا مينفعش

13 أغسطس 2020 - 08:41 ص

تهكم علاء - نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك - على دولة قطر بنشر صورة ساخرة.



ونش علاء صورة لشخص يقف على حمار ومكتوب عليها: سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود.

و وضع علاء وشوش ضاحكة على الصورة.





وأضاف ساخرا: ياريت حضرتك توضح لينا مين اللي بيستطلع .

أحد المتابعين قال له: انتم ابن الريس حسني مبارك الله يرحمه ودي مش أخلاق الريس الله يرحمه ولا اخلاقك .



و رد علاء قائلا: الأخلاق والادب والاحترام مع المحترمين ،غير كده ما ينفعش وكله بالادب برضو ، صباح الخير استاذ احمد.