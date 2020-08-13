بالر غم من أزمة كورونا.. قيمة آبل تقترب من تريليوني دولار

13 أغسطس 2020 - 09:24 ص

عقب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف آيفون خلال أزمة وباء كورونا في العالم، تستعد آبل لأن تصبح أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها عتبة تريليوني دولار.

وبحسب الفرنسية فقد ارتفعت أسهم آبل بنحو الضعف بعد انخفاض في مارس الماضي، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبرج لأصحاب المليارات.

وقد بلغت القيمة السوقية لآبل الثلاثاء الماضي نحو 1.87 تريليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1.54 تريليون) وألفابيت المملوكة من غوغل (1,0 تريليون).

وعند وصول قيمة آبل إلى تريليوني دولار، فإن آبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو التي تبلغ تلك العتبة.

ورغم أن شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلب خلال فترات الإغلاق، فإن آبل تخطت منافسيها بتحقيق مبيعات كبيرة في الإكسسوارات القابلة للوضع والأجهزة اللوحية.