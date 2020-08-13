السعودية.. إحصائية صادمة عن العنوسة بين الشباب والشابات.. وداعية سعودي يطالب بهذا الأمر

13 أغسطس 2020 - 09:27 ص

ناشد الداعية السعودي الحارث سراج الزهراني إمام وخطيب مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير بالرياض الشباب بالإقدام على الزواج.

وكان الداعية السعودي قد أعاد إحصائية تكشف إن أكثر من 66% من الشباب والشابات ما بين سن 15 إلى 34 سنة غير متزوجين.

وعلق الزهراني على الإحصائية قائلا :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أخرجه البخاري ومسلم.. . وفي الزواج من الخير العظيم ما لا يحصر؛ فهو باب للرزق وسكينة للقلب واستقرار للنفس وإغلاق لأبواب الفتن وإعانة على أمر الدين والدنيا".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة الزهراني، حيث علق أحدهم :" يا شيخنا الكريم أسباب عزوف الشباب عن الزواج هي العطالة وإن كان موظفًا فسببه ضعف الراتب وأيضًا مصاريف حفلات الزفاف غير المهر واشتراطات الزوجة فلازم تتم معالجة هذه المشكلة".

بينما علق آخر :" الشباب يبي وظائف حتى بتزوج لذلك وجود الأعداد الكبيرة من الأجانب في القطاع الخاص جريمة بحق الوطن نريد سعودة قطاعات كاملة بنسبة 100? و الوظائف ذات الدخل العالي و المتوسط".