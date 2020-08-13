تفاصيل معركة تويترية بين مذيعة بي إن سبورت ومستشار بن زايد

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تركيا

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد

انيا الافندى

مذيعة بي إن سبورت

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الكثير من الدول بات غاضبة من السياسات التركية.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر :" قائمة الدول الغاضبة من سياسات تركيا العدائية والتوسعية طويلة وفي المقدمة اليونان قبرص الاتحاد الأوروبي أرمينيا العراق سوريا ليبيا مصر السعودية الإمارات جميع هذه الدول وغيرها غاضبة من جنون أردوغان وافتعاله مشاكل وأزمات مع الجار القريب والبعيد وفي الأفق مواجهة عسكرية" .

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي وجهت ردا للأكاديمي الإماراتي قائلة :" الدول القوية ..لا تهتم بغضب أو رضى أحد عنها أستاذ عبد الخالق".

ليرد مستشار بن زايد قائلا :" وقد تصاب الدول القوية بجرثومة الغرور والغطرسة فتهلك كما هلك من قبل قوم عاد وقد تمر بآفة التمدد الزائد وتنهار كما انهارت دول عظمى وقوى كبرى وأتوقع أن هذا مصير حليفكم أردوغان المصاب بفيروس الغرور والعظمة والغطرسة والتمدد المفرط وهو ضعيف ومنهك من الداخل.. هذه أبجديات حكاية السياسة".

وبادلته مذيعة بي إن سبورت الرد :" تعترف إذن أن تركيا قوية .. تأكد أستاذ ان الدول القوية يحسب لها ألف حساب من العدو قبل الصديق .. المصيبة في الدول الضعيفة التى لا تملك قرارها.. وتنفذ ما يطلب منها".

وواصل عبد الخالق في حديثه : " تركيا قوة إقليمية منهكة من الداخل وفي اشتباك مع الخارج ومصيرها الانهيار وقد يكون قريبا وسيصل صدى الانهيار أولًا عند موطئ قدمك حاليا.. نصيحة لوجه الله عليك بالحذر مما هو قادم وأهلا بك في القوة الإقليمية الصاعدة على بعد 800 كم فقط من مقر سكنك" .

وجاء رد الأفندي الأخير : " شكرا أستاذ عبد الخالق على الدعوة وعلى النصيحة . حتى ولو غادرت قطر يوما ما ...فلن أتواجد في دولة تحاصر الشعب القطري الذي لم أر منه إلا كل محبة وخير دعوتك قد يهرول لها الكثيرون...أما أنا فلا".


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