بعد "مدرسة المشاغبين".. علاء مبارك ساخرا: هو فين الجيش القطري

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عبد القادر وحيد

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ترامب

علاء مبارك

الجيش القطري

مدرسة المشاغبين

واصل علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك هجومه على "قطر"، حيث تساءل على حسابه في تويتر عن وجود الجيش القطري.

وكان علاء مبارك قد نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يتحدث فيه عن استثمارات قطر في الولايات المتحدة، والتي وصفها ترامب بأنها واحدة من أكبر الاستثمارات في العالم، حيث علق علاء مبارك ساخرا: "يفضل أن يكون من أموالكم وليس من أموالنا هو بالمناسبة فين الجيش القطرى".

يأتي هذا عقب ما نشره علاء مبارك أمس لمقطع فيديو من مسرحية مدرسة المشاغبين،  وعلق عليه بالقول :"  تغريدات آخر مسخرة من مسئول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول إن تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".

وأضاف أن المضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه.. لا والله.

وكان بن جاسم قد كتب على حسابه في تويتر :" وما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة بسبب هذه المغامرات".

وأضاف: وقد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ .


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