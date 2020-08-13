قرار جمهورى جديد .. تعرف عليه

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السيسي

قرار

جمهروي

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.

وتساهم هذه المنحة فى تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.


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