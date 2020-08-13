دفن الملابس الداخلية لأجل خصوبة التربة في هذه الدولة

13 أغسطس 2020 - 10:36 ص

في طريقة غريبة ونادرة، أقدم عدد من المزارعين في فرنسا على دفن الملابس الداخلية، تحت التربة لأجل زيادة خصوبتها|.

وتعتبر هذه هي أغرب الطرق في فرنسا، ورغم أن الفكرة غير فرنسية في الأساس إلا أنه يتم تطبيقها من خلال تحدي «Soil you Undies » وهو عبارة عن دفن السراويل القطنية داخل التربة لاكتشاف خصوبتها، بحسب ما نقلته سيدتي عن موقع «The Local ».

وفي التفاصيل يتم تطبيق هذا التحدي للعام الثاني على التوالي عندما يقوم المزارعون بدفن السراويل في الحقول بين أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيو لمدة شهرين ثم استخراجها في منتصف أغسطس.

ويقوم الاختبار عن طريق اكتشاف ماذا فعلته بالملابس القطنية فإذا كانت شديدة التحلل، فهذه دلالة على خصوبة التربة وأنها غنية بالديدان والفطريات والبكتيريا التي تهاجم النسيج وتسبب تآكله.

ويكون المزارعون في منتصف أغسطس على موعد مع اكتشاف مدى خصوبة تربتهم ولكن نسيان مكان دفن السراويل تعد أبرز مشكلة تواجههم ولهذا تنصح الحكومة الكندية بترك الجزء المطاطي فوق التربة بينما يتم دفن بقية السروال المصنوع من القطن الخالص، أو وضع علامة أمام مكان دفنها لاختبار التربة بعد شهرين.

وعند عدم تآكل السروال بعد شهرين من دفنها فهذا يعد مؤشرا على استنزاف تلك التربة وأنها قد تحتاج لبعض الوقت أو زراعة المحاصيل على السطح حتى تستعيد التربة قوتها على الخصوبة.



