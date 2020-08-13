  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:18 م
Advertisements
بحث متقدم
أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا أنا السبب

بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الموت بالبحيرة

بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الموت بالبحيرة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "الدورى لن يكتمل"

تفاصيل معركة تويترية بين مذيعة بي إن سبورت ومستشار بن زايد

تفاصيل معركة تويترية بين مذيعة بي إن سبورت ومستشار بن زايد

بعد "مدرسة المشاغبين".. علاء مبارك ساخرا: هو فين الجيش القطري

بعد "مدرسة المشاغبين".. علاء مبارك ساخرا: هو فين الجيش القطري

قبل مغادرة البلاد.. الكويت تتجه لتحصيل 72 مليون دينار من الوافدين

قبل مغادرة البلاد.. الكويت تتجه لتحصيل 72 مليون دينار من الوافدين

دفن الملابس الداخلية لأجل خصوبة التربة في هذه الدولة

دفن الملابس الداخلية لأجل خصوبة التربة في هذه الدولة

مرتضى منصور: "الدورى لن يكتمل"

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شوبير: لن يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور

#

الغندور: مفاجأة مرتضى منصور ستوجه ضربة قوية للمنافس

#

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

#

رئيس الزمالك يهدد: "مش هكمل الدورى"

بطولات

دوري

مرتضى منصور

كاس

عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأذاعت قناة النادى جزءا من اجتماع مرتضى مع لاعبى الفريق على هامش مران أمس، استعدادا لمواجهة المقاصة بالدورى.   

وتابع رئيس النادي خلال برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيي: "الدوري الحالي لن يكتمل، لكننا نلعب حتى آخر لحظة"، مشيرًا أن مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدورى أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها، بل على العكس، جمهور الزمالك يريد الفوز دائماً".

وتابع: "اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي المقبلة سيحصلون على فرصة أخرى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر
» كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا
» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"
» «كارتيرون» يرفض أى تعديل بجهاز الزمالك
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» آخر كلمات سناء شافع قبل الوفاة: هذا الخطأ كلفني الكثير
» فايلر يعلق على رحيل رمضان صبحي: كنت عامل حسابي للحظة دي
» علاء مبارك يسخر من دولة عربية: الاحترام مع المحترمين غير كدا مينفعش
» فنانة شهيرة باكية: شوفولي فرصة عمل بدل ما أروح لسكة شمال
» الأرصاد تتوقع عدم حدوث موجات شديدة الحرارة خلال الفترات المقبلة
» عروس تطالب من المعازيم ارتداء «فساتين مثيرة ورموش مزيفة»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة