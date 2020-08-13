مرتضى منصور: "الدورى لن يكتمل"

13 أغسطس 2020 - 10:38 ص

عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأذاعت قناة النادى جزءا من اجتماع مرتضى مع لاعبى الفريق على هامش مران أمس، استعدادا لمواجهة المقاصة بالدورى.

وتابع رئيس النادي خلال برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيي: "الدوري الحالي لن يكتمل، لكننا نلعب حتى آخر لحظة"، مشيرًا أن مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدورى أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها، بل على العكس، جمهور الزمالك يريد الفوز دائماً".

وتابع: "اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي المقبلة سيحصلون على فرصة أخرى".