تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا أنا السبب

13 أغسطس 2020 - 10:52 ص

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، على انتقال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز.

وكتب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك"، "أنا عاوز أعرف بعد ما أموت وكل نفس ذائقه الموت ... حتستمروا تقولوا تركي السبب؟".

وكانت بعض الجماهير ربطت خلاف تركي آل الشيخ مع إدارة النادي الأهلي بانتقال رمضان لـ بيراميدز بتدخل من تركي آل الشيخ مما أدي إلي نفيه ما يحدث.

وكان النادي الأهلي أعلن عدم رغبة رمضان صبحي في الاستمرار في صفوف النادي ورغبته في الانتقال لبيراميدز.