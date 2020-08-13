بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الموت بالبحيرة

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استيقظ أهالي كوم حمادة في محافظة البحيرة على كارثة غرق إحدى المعديات، بالرياح التوفيقي، والتي كانت تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لبعض الشباب، وهم يحاولون إنقاذ المصابين من المواطنين داخل المعدية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه.

وفي تصريحات صحفية لمصدر طبي بمديرية الصحة بالمنوفية فإن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال جثتين، وعلى الفور انتقل الإسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى، مؤكدا أنه سيتم إيداع الجثث في مستشفى منوف العام لحين قرار النيابة العامة.

وكانت معدية بالرياح التوفيقى تقل سيارات ومواطنين، غرقت أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وأفادت مصادر بالحماية المدنية، أنه تم إنقاذ 3 مصابين ، منوهة بأن المعدية كان على متنها سيارتان إحداهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد الذين تم انتشالهم أحياء، وجرى نقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات لطباخ ولا تتوفر أى معلومات حولها. 


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