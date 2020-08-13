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صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة
صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

عبد القادر وحيد

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تعالت أصوات صراخ السيدات اللاتي افترشن الأرض بضفتي الرياح البحيري، انتظارا لظهور جثامين الضحايا معدية بالرياح البحيري بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

وكان المئات من أقارب الضحايا قد احتشدوا في محيط الحادث، أمام قرية دمشلى على ضفتى الرياح انتظارا لخروج جثامين الضحايا، فى الوقت الذى تجمع فيه أهالى القرية فى محيط المعدية الغارقة.

وكانت معدية نقل أفراد وسيارات، غرقت بالرياح البحيرى، قبل فجر اليوم، أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

من جانبها تمكنت قوات الحماية المدنية ، من انتشال أول سيارة من معدية الموت، التي غرقت فجر اليوم، بالرياح البحيري .

بينما يكثف رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال جثث الضحايا، بعدما دفعت بالعديد من رجال الضفادع البشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.


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