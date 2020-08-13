مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

13 أغسطس 2020 - 11:25 ص

حظى مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله بشفائه العاجل.

ويظهر مقطع الفيديو الشيخ صباح الأحمد جالسا بالمنزل، في لقطة عفوية مع أحد أحفاده.

يأتي هذا عقب تأكيد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن صحة أمير البلاد تشهد تحسنا ملحوظا، داعيا الله أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية.

كما كتب أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على حسابه في تويتر أنه سينقل للشعب الكويتي اليوم ما يثلج صدره.

وأضاف الغانم في تدوينته أمس:" للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد، واستمعت إلي توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية".

وأوضح الغانم أيضا أنني التقيت قبل قليل أخي سمو رئيس مجلس الوزراء ، وكان اللقاء مثمرا وبناءا ، وسأنقل للصحافة غدا أبرز ما جاء في اللقاء.