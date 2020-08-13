  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:20 م
Advertisements
بحث متقدم
أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا أنا السبب

بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الموت بالبحيرة

بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الموت بالبحيرة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "الدورى لن يكتمل"

تفاصيل معركة تويترية بين مذيعة بي إن سبورت ومستشار بن زايد

تفاصيل معركة تويترية بين مذيعة بي إن سبورت ومستشار بن زايد

بعد "مدرسة المشاغبين".. علاء مبارك ساخرا: هو فين الجيش القطري

بعد "مدرسة المشاغبين".. علاء مبارك ساخرا: هو فين الجيش القطري

قبل مغادرة البلاد.. الكويت تتجه لتحصيل 72 مليون دينار من الوافدين

قبل مغادرة البلاد.. الكويت تتجه لتحصيل 72 مليون دينار من الوافدين

دفن الملابس الداخلية لأجل خصوبة التربة في هذه الدولة

دفن الملابس الداخلية لأجل خصوبة التربة في هذه الدولة

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

الحياة السياسية

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل
مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مقطع فيديو لشابين في الكويت يثير ضجة علي مواقع التواصل

#

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

مقطع فيديو

أمير الكويت

مرزوق الغانم

أحد أحفاده

حظى مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله بشفائه العاجل.

ويظهر مقطع الفيديو الشيخ صباح الأحمد جالسا بالمنزل، في لقطة عفوية مع أحد أحفاده.

يأتي هذا عقب تأكيد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن صحة أمير البلاد تشهد تحسنا ملحوظا، داعيا الله أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية.

كما كتب أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على حسابه في تويتر أنه سينقل للشعب الكويتي  اليوم ما يثلج صدره.

وأضاف الغانم في تدوينته أمس:" للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد، واستمعت إلي توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية".

وأوضح الغانم أيضا أنني التقيت قبل قليل أخي سمو رئيس مجلس الوزراء ، وكان اللقاء مثمرا وبناءا ، وسأنقل للصحافة غدا أبرز ما جاء في اللقاء. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر
» كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا
» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"
» «كارتيرون» يرفض أى تعديل بجهاز الزمالك
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» آخر كلمات سناء شافع قبل الوفاة: هذا الخطأ كلفني الكثير
» فايلر يعلق على رحيل رمضان صبحي: كنت عامل حسابي للحظة دي
» علاء مبارك يسخر من دولة عربية: الاحترام مع المحترمين غير كدا مينفعش
» فنانة شهيرة باكية: شوفولي فرصة عمل بدل ما أروح لسكة شمال
» الأرصاد تتوقع عدم حدوث موجات شديدة الحرارة خلال الفترات المقبلة
» عروس تطالب من المعازيم ارتداء «فساتين مثيرة ورموش مزيفة»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة