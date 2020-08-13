» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"

13 أغسطس 2020 - 11:27 ص

رد يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، بقوة على تصريحات أحمد حسام "ميدو" نجم الفريق الأبيض بشأن رفض أوباما تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس" الذى يقدمه على شاشة النهار أن اللاعب يرفض التجديد للزمالك ويماطل في عقد جلسة تمديد تعاقده، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل الفريق الأبيض بالمباريات الرسمية الأخيرة لما يمثله اللاعب من ثقل داخل التشكيل الأساسي.

وردّ أوباما على تصريحات مدربه السابق، بنشر صورة له عبر ستوري إنستجرام وهو فى سن الخامسة مرتديا تي شيرت الزمالك ليؤكد لمتابعه عدم رحيله عن القلعة البيضاء التي تربى فيها.