» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر

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وكالات - الدويني فولي

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إيران

السعودية

الأمم المتحدة

أخبار السعودية

نزع السلاح

دعت السعودية، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي ينتهي أجله أكتوبر المقبل.

وقال المندوب السعودي، في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بمقر المنظمة الدولية في جنيف، إن "إيران تهرب أسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف المندوب السعودي "رفع حظر التسليح عن إيران لن يفضي إلا إلى المزيد من الخراب وتأجيج الصراعات في المنطقة".

وتابع المندوب السعودي "إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة، والمنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية، والشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة وحرجة".

وأكد المندوب السعودي أن " التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة، وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي".

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