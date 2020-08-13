البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

13 أغسطس 2020 - 11:51 ص

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم الخميس إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأوقع عشرات القتلى وآلاف المصابين وأدى أيضا إلى تضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.







وذكرت وسائل إعلام لبنانية بينها شبكة "إل بي سي" أن مجلس النواب صادق على مرسوم إعلان حالة الطوارئ وأقر إعفاء ذوي ضحايا المرفأ من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية بإعطاء إفادات لطلاب الشهادات التي ألغيت.











وأضافت القناة أن مجلس النواب قرر "اعتبار استقالة النواب الـ 7 نديم وسامي الجميل وبولا يعقوبيان والياس حنكش وميشال معوض ونعمة افرام وهنري حلو مقبولة مع التريث بقبول استقالة مروان حمادة لأنها مشروطة"، ليقرر المجلس فيما بعد "قبول استقالة حمادة بسبب عدم حضوره ورفع الجلسة".





ونقلت القناة عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله بعد تلاوة الاستقالات "أن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع والإسراع في تأليف الحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد".



