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سر انفعال "الخطيب" خلال افتتاح استاد الأهلى

الرياضة

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، السبب الحقيقي لانفعال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، خلال كلمته أمس في افتتاح استاد الأهلي الجديد.

وكشف "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي، على راديو "أون سبورت إف إم"، أن رمضان صبحي هو السبب الحقيقي وراء ظهور "الخطيب" منفعلا، وليس حديثه عن المتجاوزين في حقه وحق النادي الأهلي.

ووجّه محمود الخطيب رسالة للمتجاوزين في حق الأهلي، قال فيها: "لا أتحدث كثيرا، هناك أشخاص متجاوزون وهناك نوع من أنواع التدني، الأهلي لن ينزل لهذا المستوى، وأقول لهؤلاء الأشخاص ملكوش دعوة بالأهلي، اشتغلوا لنجاحكم متشغلوش نفسكوا بالأهلي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي، أن محمود الخطيب، شعر بغضب شديد بسبب قرار رمضان صبحي، خاصة أنه جمعتهما جلسة ودية منذ فترة، وأبلغه "رمضان" وقتها أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، وأن رغبته واضحة بالعودة للقلعة الحمراء، قبل تغير موقف اللاعب، بشكل غير متوقع.


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