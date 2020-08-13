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أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

عبد القادر وحيد

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أشرف السعد يحرج مذيع الجزيرة بشأن أردوغان: فضيحته بجلاجل

الجزيرة

الإخوان

السيسي

رابعة

أشرف السعد

وجّه أشرف السعد رجل الأعمال المصري المقيم في لندن رسالة لجماعة الإخوان وقناة الجزيرة، حيث طالبهم بعدم اللطم.

وكتب السعد على حسابه في تويتر :"  إن شاء الله الخطوة الجاية الحزب الوطنى وأحمد عز ولا عزاء لقناة الجزيرة ولا لجماعة الإخوان ولا لثوار يناير.. وميت مليون خلف الرئيس السيسي".

وأضاف السعد : ولو عاوزين كمان رابعة يبقى فكروا فقط تنزلوا تتعتصموا وهذه المرة مفيش إنذار.. وده مش تهديد دي نصيحة خالصة لوجه الله عشان ماترجعوش تلطموا".

كما سخر السعد من جماعة الإخوان وقناة الجزيرة قائلا :" قناة الجزيرة و الإخوان و كل اللي عند أردوغان بيقولوا ماهي فائدة مجلس الشيوخ فى مصر وأنا بقولهم ليس له اي فائدة وعملناه عشان نغيظكم واعلى مافى خيل ابوكم اركبوه اه والله العظيم زي مابقولكم كده".


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