الكويت تفاجئ السعوديين بهذا القرار

13 أغسطس 2020 - 12:49 م

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أن الجهات المعنية في الكويت تسمح للمواطنين السعوديين الدخول للبلاد إذا كانوا برفقة أقاربهم الكويتيين خلال عبور المنفذ ودون الحصول على تصريح.

وأضافت أن من يكون أقاربهم في الكويت فشرط للدخول للبلاد التسجيل في منصة "معاكم"، التابعة للخارجية الكويتية، والحصول على تصريح.

كما اشترطت إحضار نتيجة فحص سلبية لـ PCR على ألا يكون مضى عليه 48 ساعة من زمن إجراء الفحص.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه الكويت لوضع خطة لضبط مخالفي قانون الإقامة، تمهيدا لإبعادهم عن الكويت.

وبحسب ما تم نقله عن مصادر مطلعة فإنه سيتم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، بواقع 600 دينار عن كل مخالف.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن المخالفين الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألفا، عليهم غرامات مالية مستحقة للدولة بقيمة 72 مليون دينار.

وأضافت أن هذه الأموال ستحصل منهم قبل إبعادهم عن البلاد، مع تحميل كفلائهم قيمة تذاكر سفرهم وإيوائهم، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات رادعة حيال الكفلاء الذين يجلبونهم ويجعلونهم عمالة سائبة