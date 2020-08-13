تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بسبب كورونا

13 أغسطس 2020 - 12:57 م

استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، بعد ثبوت إيجابية 21 حالة داخل صفوف الفريق البورسعيدي وإصابتهم بفيروس كورونا.

وجاء الاستقرار على التأجيل بعد طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلاً في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسمياً في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسمياً من اللجنة الطبية.

جدير بالذكر أنه تأجلت مباراة الفريق البورسعيدي أمام حرس الحدود التي كان مقررا إقامتها الأحد الماضى، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لنفس السبب.