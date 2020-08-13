وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

توفي منذ قليل القيادي الإخواني، داخل محبسه بسجن طرة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

وحسب "صدى البلد" قالت مصادر مقربة من أسرته ، إنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون، وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن .