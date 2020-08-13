وفاة القيادي بحزب النور شعبان عبد العليم بكورونا

13 أغسطس 2020 - 01:19 م

توفي منذ قليل، الدكتور شعبان عبد العليم، مرشح حزب النور بانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف، بعد ساعات من غلق باب التصويت في انتخابات الشيوخ.