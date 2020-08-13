معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ "المقاصة"

13 أغسطس 2020 - 01:28 م

يختتم فريق الزمالك، تدريباته ظهر غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقاً استعدادًا للقاء المقرر له بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم اليوم، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة، وأحمد عبد الرؤوف المدرب مجموعة أخرى.

وقامت المجموعتان بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة.