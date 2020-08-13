» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس

13 أغسطس 2020 - 01:29 م

أقدمت امرأة بريطانية على عمليات إيذاء نفسي لابنة زوجها بسبب غيرتها منها في ليلة زفافها.

وقامت زوجة الأب بارتداء فستان ابيض مطرز بالتزامن مع دخول الفتاة قاعة الزفاف، والتي كانت تنتظر فرحة العمر وانبهار الحضور بفستانها وإطلالاتها، حيث فوجئت بزوجة أبيها ترتدي فستانا يشبه فستانها في محاولة الظهور وكأنها العروس وصاحبة حفل الزفاف .

الفتاة شعرت بالصدمة بسبب خطف الأضواء منها فانفجرت صارخة في وجهها ودخلت في نوبة بكاء هيستيرية .

كما قامت الفتاة بنشر صورة من حفل الزفاف ، والتي قوبلت بتعاطف كبير من جانب المتابعين الذين أكدوا أن زوجة أبيها كانت تحاول خطف الأضواء وأنه كان ينبغي عليها اختيار فستان مختلف عن فستان العروس .