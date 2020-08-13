مفاجأة.. رونالدو معروض على برشلونة في الميركاتو الصيفي

13 أغسطس 2020 - 01:39 م

ارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وحسب ما ذكره جوليام بلاج خبير الكرة الإسبانية في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أن خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو قد فتح باب المفاوضات مع برشلونة الغريم الأزلي لريال مدريد الفريق الذي سبق ولعب له البرتغالي 9 مواسم متتالية قبل الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف بلاج في تصريحاته أن مينديز يحاول إقناع برشلونة بضم رونالدو، كحل للأزمة التي يعانيها الفريق خلال الفترة الماضية.





وتابع: "السبب وراء ابتعاد رونالدو عن الانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي يحاول الحصول على خدماته، هي محاولات مينديز في إيجاد ناد جديد مناسب للبرتغالي خاصة بعدما خرج يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي من المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا آخرها على يد أولمبيك ليون الفرنسي من دور ثمن النهائي للبطولة.





كما كشف خبير الكرة الإسبانية في تصريحاته أن هناك عدة تقارير ربطت اسم رونالدو بالعودة لريال مدريد إلا أن الملكي أكد على عدم وجود أي فرصة لانضمامه مرة أخري.





