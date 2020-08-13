استقرار أسعار الذهب بمحلات الصاغة

13 أغسطس 2020 - 02:11 م

استقرت أسعار الذهب، بعد انخفاضات متتالية خلال تعاملات الأمس بلغت 18 جنيها للجرام الواحد، وسجل عيار 21 "وهو الأكثر مبيعا في مصر" 862 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1945 دولارا.

وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 738 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حِوالي 985 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب "الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21" نحو 6896 جنيهًا وبلغ السعر العالمي للذهب 1945 دولارًا للأوقية.