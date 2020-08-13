  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن انتقال رمضان لـ "بيراميدز"

#عصام_العريان

أشرف السعد: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل #عصام_العريان

عصام العريان

وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

القيادي شعبان عبد العليم

وفاة القيادي بحزب النور شعبان عبد العليم بكورونا

الكويت تسمح للسعوديين بدخول البلاد بدون تصريح

الكويت تفاجئ السعوديين بهذا القرار

صدمة للرئيس الروسي.. الصحة تحذر من لقاح بوتين: محظورات خطيرة

صدمة للرئيس الروسي.. الصحة تحذر من لقاح بوتين: محظورات خطيرة

أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

أشرف السعد للإخوان : لو عاوزين تعتصموا فيه "رابعة" كمان

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

مقطع فيديو لأمير الكويت مع حفيده يشعل مواقع التواصل

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

صراخ وعويل أثناء استخراج جثامين ضحايا معدية الموت بالبحيرة

انفجار بيروت

بأمر البرلمان.. إعلان حالة الطوارئ في بيروت

استقرار أسعار الذهب بمحلات الصاغة

مال وأعمال

ذهب (أرشيفية)
ذهب (أرشيفية)

متابعات - محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد

#

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

#

استقرار في أسعار الذهب اليوم

#

688 للجرام.. تعرف على أسعار الذهب في ختام التعاملات

معسكر

بطولة

صرف

ذهب

سعر

استقرت أسعار الذهب، بعد انخفاضات متتالية خلال تعاملات الأمس بلغت 18 جنيها للجرام الواحد، وسجل عيار 21 "وهو الأكثر مبيعا في مصر" 862 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1945 دولارا.

وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 738 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حِوالي 985 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب "الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21" نحو 6896 جنيهًا وبلغ السعر العالمي للذهب 1945 دولارًا للأوقية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا
» مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس
» "أسطورة أرسنال" يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق
» رسائل مهمة من مرتضى منصور لاعبي الزمالك
» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر
» كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا
» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"
» «كارتيرون» يرفض أى تعديل بجهاز الزمالك
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» آخر كلمات سناء شافع قبل الوفاة: هذا الخطأ كلفني الكثير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة