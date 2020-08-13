أشرف السعد: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل #عصام_العريان

13 أغسطس 2020 - 02:13 م

أعرب أشرف السعد رجل الأعمال المصري المقيم في لندن عن أسفه عما قام به عصام العريان، والذي أفنى حياته في السجن مقابل حرية مزعومة، بحسب قوله.

وكتب السعد على حسابه في تويتر: "رحم الله #عصام_العريان مات فى السجن وأنا أعرفه شخصيا منذ عام 1978 ومن يومها وهو يتنقل بين سجون مصر يخرج منها ليعود إليها ويموت فيها".

وأضاف السعد: والله العظيم عجزت أن أعرف ماذا كان يريد؟ أهي من أجل الحرية؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذه الحرية التى تجعل صاحبها مسجونا طيلة حياته.

وكان السعد قد وجه رسالة في تدوينة له لجماعة الإخوان قائلا: "إن شاء الله الخطوة الجاية الحزب الوطنى وأحمد عز ولا عزاء لقناة الجزيرة ولا لجماعة الإخوان ولا لثوار يناير.. وميت مليون خلف الرئيس السيسي".

وأضاف السعد: ولو عاوزين كمان رابعة يبقى فكروا فقط تنزلوا تعتصموا وهذه المرة مفيش إنذار.. وده مش تهديد دي نصيحة خالصة لوجه الله عشان ماترجعوش تلطموا".

وكان القيادى الإخواني عصام العريان، قد توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجون طرة بضاحية المعادى بالقاهرة.