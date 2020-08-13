مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن انتقال رمضان لـ "بيراميدز"

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة فيما يتعلق برمضان صبحي لاعب فريق الأهلي.

وكشف مرتضى، عن أن دخول الزمالك في باب مفاوضات مع اللاعب والتقدم بعرض مالي أعلى من الأهلي كان السبب الرئيسي في عدم بقائه مع الأحمر.

كما كشف مرتضى عن مفاجأة تتمثل في موافقة رمضان صبحي على الانضمام للزمالك، والاتفاق معه على كل تفاصيل عقده.

جدير بالذكر أن رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى أبلغ مجلس الأهلى برغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز الصيف الجارى.


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