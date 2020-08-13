» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا

13 أغسطس 2020 - 02:30 م

أعلنت الإدارة العامة لشئون الحرمين قرارًا جديدًا بشأن المسجدين وذلك كأحد تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم منذ بداية العام الجاري.





وأوضحت الإدارة العامة لشئون الحرمين ان القرار الذي أصدره الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة" يرتبط إداريًا بالإدارة العامة للشئون الخدمية.





وألمحت الإدارة إلي أن القرار يأتي حرصًا من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.



