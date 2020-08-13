شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"

13 أغسطس 2020 - 06:50 م

علق شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على انتقال لاعب الأهلي رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، موجهًا له رسالة مهينة.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "تروح بيراميدز، تروح أبو الهول، متحف الشمع فى انتظارك" .

وأضاف شادي محمد قائلا: شكرًا للدعوة الكريمة من مجلس الأهلى وعلى رأسهم الكابتن الخطيب وعلى حفاوة الاستقبال، ثانيا دى صورة فيها أخلاق الأهلى ومبادئه أمام الوزير، نختلف أحيانا فى الفكر ولكن الكبير والرمز والأسطورة له كل التقدير والاحترام.

وتابع في منشور آخر :" من الأخر كلمتين ورسالة.. مش عايز أهلاوى يزعل بجد فى أجيال بتصنع تاريخ وفى بعض لاعبين فى جيل السشوار والدفيرة والفلوس الأهم عندهم .... الفلوس مهمة بس تخدها وانت فاكر فضل النادى والجماهير عليك مش شغل الثلاث ورقات من الأخر الأهلى وجماهيره من يمنح النجومية والأهلى وجماهيره من يسحبها".

واستطرد :" الرسالة.. لو هيمشى نصف الفريق بهذا الشكل طز وألف طز فى بطوله إفريقيا أو أى بطولة ولاعاش ولا كان اللى يلوى دراع الأهلى وللتذكرة فقط الأهلى لم يحصل على إفريقيا فى وجود هذا اللاعب يعنى بالبلدى مش فارقة،، فعلاً الأهلى فوق الجميع".

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي فشل مفاوضات ضم رمضان صبحي من فريق هدرسفيلد الانجليزي مؤكدا أن رغبة اللاعب الانتقال الي بيراميدز، الذي عرض عليه مبلغ 80 مليون جنيه، كأعلى عرض حصل عليه اللاعب بينما توقف عرض النادي الأهلي عند 50 مليون جنيهًا.