  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:07 م
Advertisements
بحث متقدم
إثيوبيا تفرج عن 1500 سجين رغم فرض حالة الطوارئ

إثيوبيا تشتعل.. اشتباكات دامية واعتقال 9 آلاف شخص

أرشيفية

اتفاق «تاريخي» بين الإمارات وإسرائيل.. ما المقابل؟

هيفاء ووزيري

المهر صادم.. وثيقة زواج هيفاء وهبى من محمد وزيري

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وزير الصحة الألماني: لقاح لفيروس كورونا خلال شهور

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على وفاة عصام العريان

150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

ميشال حايك

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

شيري مجدي

فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

شادي محمد

شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"

شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"

الرياضة

شادي محمد
شادي محمد

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ «آل الشيخ»

#

قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

#

"الديهي" يوجه رسالة لـ"أعداء مصر"

#

فاروق: الأهلي يعرض مبلغا لا يُصدق لضم هذا اللاعب

الاهلى

رمضان صبحى

شادي محمد

بيراميدز

علق شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على انتقال لاعب الأهلي رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، موجهًا له رسالة مهينة.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "تروح بيراميدز، تروح أبو الهول، متحف الشمع فى انتظارك" .

وأضاف شادي محمد قائلا: شكرًا للدعوة الكريمة من مجلس الأهلى وعلى رأسهم الكابتن الخطيب وعلى حفاوة الاستقبال، ثانيا دى صورة فيها أخلاق الأهلى ومبادئه أمام الوزير، نختلف أحيانا فى الفكر ولكن الكبير والرمز والأسطورة له كل التقدير والاحترام.

وتابع في منشور آخر :" من الأخر  كلمتين ورسالة.. مش عايز أهلاوى يزعل بجد فى أجيال بتصنع تاريخ  وفى بعض لاعبين فى جيل السشوار والدفيرة والفلوس الأهم عندهم .... الفلوس مهمة بس تخدها  وانت فاكر فضل النادى والجماهير عليك  مش شغل الثلاث ورقات  من الأخر الأهلى وجماهيره من يمنح النجومية والأهلى وجماهيره  من يسحبها".

واستطرد :" الرسالة.. لو هيمشى نصف الفريق بهذا الشكل طز وألف طز فى بطوله إفريقيا أو أى بطولة ولاعاش ولا كان اللى يلوى دراع الأهلى  وللتذكرة فقط الأهلى لم يحصل على إفريقيا فى وجود هذا اللاعب  يعنى بالبلدى مش فارقة،، فعلاً الأهلى فوق الجميع".

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي فشل مفاوضات ضم رمضان صبحي من فريق هدرسفيلد الانجليزي مؤكدا أن رغبة اللاعب الانتقال الي بيراميدز، الذي عرض عليه مبلغ 80 مليون جنيه، كأعلى عرض حصل عليه اللاعب بينما توقف عرض النادي الأهلي عند 50 مليون جنيهًا.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند
» عاجل.. إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة خليجية
» إعلان حالة الطوارئ في لبنان
» إعدام محامي اشترك في جريمة قتل مع زوجته بالإسكندرية
» سجن متهم 10 سنوات في قضية أحداث كرداسة
» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة
» 1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم
» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا
» مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة