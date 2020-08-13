تعليق مفاجئ من علاء مبارك على وفاة عصام العريان

13 أغسطس 2020 - 07:18 م

أعاد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغريدة للمدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، لمقطع قديم للقيادي الإخواني عصام العريان الذي توفى اليوم داخل محبسه بأزمة قلبية مفاجئة، وهو يتحدث مع السياسي البارز عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، عن حسني مبارك ويقول بأنه لن يخرج من السجن إلا على القبر.

وكتب المدون الإماراتي تعليقًا على الفيديو :" اللهم لا شماتة ..

هذا هو #عصام_العريان و الذي توفى اليوم بأزمة قلبية مفاجئة في السجن ، وحديثه بغطرسه و ابتسامة تشّفي أثناء حكم الاخوان عن #حسني_مبارك رحمه الله حيث قال : مبارك لن يخرج من السجن . . إلا على نقالة الى القبر".

وتابع :" وكان يهز رأسه بالرفض حينما قالوا له : شوية من الرحمة".

من جانبه علق علاء مبارك على التغريدة بالقول: "سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع".

وتوفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر عصام العريان اليوم الخميس بأزمة قلبية مفاجئة في سجن طرة بمنطقة المعادي بعد أن نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد القيادات في الجماعة، حسبما تم إعلانه في وسائل إعلام.

وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب بقضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكما جديدا، حيث صدر على العريان حكم بالإعدام بقضية فض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي"، وحكم بالسجن 20 سنه بأحداث الاتحادية.