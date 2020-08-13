وزير الصحة الألماني: لقاح لفيروس كورونا خلال شهور

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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الخميس، أنه يتوقع التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19 خلال الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم.
وقال شبان لقناة (زد.دي.إف) التلفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرًا يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف "إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم".

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ الأربعاء ثم سحبه لاحقًا، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقاً أن التقرير غير محدث ونُشر خطأ.

وامتنع شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلاً إن من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاجها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها.

وأضاف "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معا- الباحثون والعلماء والعامة- سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن بلاده أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لمرض كوفيد-19 بعد تجارب بشرية على مدى أقل من شهرين.

وأكد شبان مجددًا تشككه بشأن هذا اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك 5"، وقال إنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات المتاحة بشأنه ضئيلة نسبيًا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964. وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.

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