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العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند

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العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند
العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند

فتحي مجدي

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يجوب العلماء في تايلاند الكهوف لاصطياد الخفافيش في محاولة لتتبع أصول فيروس كورونا المستجد.
قام فريق البحث برحلة إلى تلة لإقامة شباك داخل حديقة "ساي يوك" الوطنية في مقاطعة كانشانابورياند الغربية لاصطياد حوالي 200 خفاش من ثلاثة كهوف مختلفة، وفقًا لمركز العلوم الصحية التابع للصليب الأحمر التايلاندي للأمراض المعدية الناشئة.

وحصل الباحثون على عينات من اللعاب والدم والبراز من الثدييات لفهم مسببات الأمراض التي تحملها بشكل أفضل، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

ويُشتبه في أن تفشي فيروس كورونا انتقل إلى الإنسان في البداية عن طريق الخفافيش في الصين، على الرغم من أن فريق البحث يعتقد أنهم قد يجدون الفيروس أيضًا بين تلك الموجودة في تايلاند.

وتم العثور على أقرب تطابق لـ (كوفيد – 19) حتى الآن في خفافيش حدوة الحصان في يونان بجنوبي الصين.

العديد من الخفافيش التي حصل عليها الباحثون التايلانديون كانت خفافيش حدوة الحصان، حيث أن البلاد موطن لـ 19 نوعًا مختلفًا منها.

وقالت سوبابورن واشاربلوسادي، نائبة رئيس المركز، إنها تعتقد أن الاختبارات ستثبت على الأرجح إيجابية إصابتها بالفيروس، لأن "الوباء بلا حدود".

وأضافت: "المرض يمكن أن ينتقل مع الخفافيش. يمكن أن تذهب إلى أي مكان".

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