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تعارفا عبر موقع مواعدة.. تسرق رجلًا بصاعق كهربائي داخل فندق

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تعارفا عبر موقع مواعدة.. تسرق رجلًا بصاعق كهربائي داخل فندق
تعارفا عبر موقع مواعدة.. تسرق رجلًا بصاعق كهربائي داخل فندق

فتحي مجدي

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ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

قالت شرطة واشنطن، إن امرأة استخدمت مسدس صعق لسرقة رجل التقت به عبر تطبيق مواعدة في أحد فنادق بوسطن.
وأعلنت شرطة بوسطن أن سيلينا ريفيرا أبوداكا (24 عامًا) من كينت بواشنطن، ألقي القبض عليها الثلاثاء في غرفتها داخل فندق "حياة ريجنسي" بوسط مدينة بوسطن، بعد أن اتصل الضحية برجال الأمن.

وأبلغت الضحية رجال الشرطة، أنه تعارف في وقت سابق على ريفيرا أبوداكا على تطبيق مواعدة عبر الإنترنت، والتقى الاثنان في ردهة الفندق قبل التوجه إلى غرفتها، حيث تحدثا لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

وأشار إلى أنها أخرجت بعد مسدس صاعق بجهد 3.5 مليون فولت، وأمسكت به تحت إبطه بينما كان تفتش في جيوبه، وسرقت حوالي 140 دولارًا نقدًا، كما قال المتحدث باسم شرطة بوسطن الرقيب. ديت. 

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم يصعق بمسدس الصعق تمكن من الخروج من الغرفة وشرع في الاتصال بطاقم أمن الفندق، واتجه رجال الشرطة إلى المرأة في غرفتها في الطابق الرابع عشر، حيث أنكرت معرفتها بالرجل.

وقالت شرطة بوسطن في بيان – نقلته صحيفة "نيويورك بوست" -: "ذكرت المشتبه بها أنها لم تر الضحية من قبل". وبدأت بعد ذلك مكالمة عبر تطبيق "فيس تايم" مع رجل آخر حيث عثر رجال الشرطة على صاعق وردي اللون فوق حقيبتها.

وقالت الشرطة إنه كان من المقرر تقديم ريفيرا أبوداكا، المتهم بالسطو المسلح، إلى محكمة بوسطن البلدية الأربعاء.

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