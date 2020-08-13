هيئة النقل النهري تخلي مسئوليتها عن غرق عبارة البحيرة

عقب اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهري اليوم الخميس، ع غرق معدية البحيرة التي راح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص وفق آخر حصر للمفقودين والذين عثر على جثامينهم حتى الآن، قائلا:” الهيئة غير مسئولة عن غرق معدية البحيرة”.

وأضاف عبد السلام في تصريحات صحفية له منذ قليل ، قائلا :” أنهم لا يتحملون أي مسئولية عنها باعتبارها تتبع المحافظة سواء في الإشراف على تشغيلها أو إصدار تراخيصها وتجديدها”.

وتابع “المركب تابعة للمحافظة وليس لنا بها علاقة، كافة المراكب العادية التي تعمل بواسطة واير تتبع المحافظات، نحن مسئولون فقط عن المراكب التي تعمل آليا، المراكب الآلية واللنشات هي التي تتبع لنا ونصدار تراخيصها ونفتش عليها أما المراكب العادية والمعديات التي تعمل بواسطة واير فهى تتبع المحافظة.

وشهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، فجر اليوم، حادثا مأساويا نتيجة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص، وجارى البحث لاستخراج بقية الغرقى، وفق ما كشف عنه مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة