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«أخطاء لا تغتفر».. الجندي ينتقد خطبة الجمعة الماضية

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عاتب خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمؤسسة الأزهر الشريف بسبب خطبة الجمعة الماضية التى تم يثها عبر التليفزيون المصرى.

وقال الجندي خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “دي إم سي”، إن الخطبة التي ألقاها أحد عمداء إحدى الكليات الجمعة الماضية لا تليق بمستوى وسمعة الأزهر الشريف.

وتابع:” الخطبة بها العديد من الأخطاء التي لا تغتفر، ومن يرد أن يعرف الأخطاء فهي موجودة على اليوتيوب، وهناك أخطاء فى اللغة والآيات، مشيرا إلى أن العالم كله يشاهد أن هذا هو ممثل الأزهر، وهذا الضعف والركاكة لا تليق بالأزهر”.


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