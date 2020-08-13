اتفاق «تاريخي» بين الإمارات وإسرائيل.. ما المقابل؟

13 أغسطس 2020 - 08:01 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق سلام واصفًا إياه بـ "التاريخي"، لتصبح بذلك أبوظبي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع تل أبيب.





وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".





بدوره، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل ابيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي". وأعاد نتنياهو نشر تغريدة ترامب التي أعلن فيها عن الاتفافية، مرفقا اياها بالقول: "إنه يوم تاريخي".‎





وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بناء طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة الرئيس الأمريكي للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.





وقالت إن الإمارات وإسرائيل ستقومان على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معًا، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة.





وأضافت: "ستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني".



