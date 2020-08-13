» منطقة إسبانية تحظر التدخين في الأماكن العامة بسبب كورونا

13 أغسطس 2020 - 09:37 م

حظرت منطقة جاليسيا الإسبانية، التدخين في الأماكن العامة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وأفادت شبكة "يورونيوز"، أن قرار الحظر سيمنع التدخين في الأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات، وفي الخارج ما لم يكن بالإمكان الحفاظ على تباعد لمسافة ستة أقدام بين الأشخاص في المنطقة الشمالية الغربية.





تأتي الخطوة بعد أن حذرت وزارة الصحة في البلاد من أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بـ (كوفيد – 19)، لأن الناس يسقطون قطرات عندما ينفثون الدخان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).





ويمكن للمدخنين أيضًا المخاطرة بالتعرض عندما يلمسون السيجارة قبل تدخينها، وكذلك عندما يرتدون أقنعة الوجه ويخلعونها، بحسب المصدر ذاته.



